«Укрзалізниця» построила путь в зону отчуждения ЧАЭС

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«Укрзалізниця» завершила реконструкцию пути между станциями «Вильча» и «Янов», который соединяет зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью. Сейчас ведутся подготовительные работы к запуску первого тестового поезда.

Об этом говорится в сообщении компании.

Во время реконструкции заменили железнодорожное полотно и реконструировали 24,56 км пути.

Уже в ближайшее время в зону отчуждения будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской, для хранения в течение следующих 100 лет.