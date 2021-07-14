Россия призвала ввести боевиков «Талибана» в состав афганского правительства. Они захватили ключевой КПП на границе с Пакистаном
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Россия призвала официальные власти Афганистана создать временное коалиционное правительство и включить в него представителей радикального движения «Талибан».
Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, пишет ВВС.
По его словам, переговоры о создании переходного правительства стоит начать «пока еще не поздно».
«В какой пропорции будут представлены талибы — это дело афганцев. Пускай они сами решают и договариваются. Они должны разумно договориться об администрации, которая не будет никем избрана — это предмет договоренности двух противоборствующих сторон», — сказал дипломат.
Сейчас движение «Талибан» установило контроль над пограничным переходом «Спин Болдак» — это один из крупнейших международных КПП между Афганистаном и Пакистаном.
Ежедневно им пользуются в среднем более 70 тысяч рабочих и торговцев.
- В апреле США и союзники начали вывод войск из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа.
- Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию. Теперь исламистам противостоят только местные силы. Афганские военные бегут в Таджикистан или массово переходят на сторону талибов. Таджикистан уже запросил помощь у России и мобилизовал резервистов для усиления границы.
- 9 июля талибы дали пресс-конференцию в Москве, несмотря на то, что в России их организация признана террористической.