Россия призвала ввести боевиков «Талибана» в состав афганского правительства. Они захватили ключевой КПП на границе с Пакистаном

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Россия призвала официальные власти Афганистана создать временное коалиционное правительство и включить в него представителей радикального движения «Талибан».

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, пишет ВВС.

По его словам, переговоры о создании переходного правительства стоит начать «пока еще не поздно».

«В какой пропорции будут представлены талибы — это дело афганцев. Пускай они сами решают и договариваются. Они должны разумно договориться об администрации, которая не будет никем избрана — это предмет договоренности двух противоборствующих сторон», — сказал дипломат.

Сейчас движение «Талибан» установило контроль над пограничным переходом «Спин Болдак» — это один из крупнейших международных КПП между Афганистаном и Пакистаном.

Ежедневно им пользуются в среднем более 70 тысяч рабочих и торговцев.