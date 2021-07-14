В Украине стартовал прием электронных заявлений в вузы

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Подача электронных заявлений в высшие учебные заведения началась 14 июля и продлится 10 дней до 23 июля.

Об этом сообщило государственное предприятие «ИнфоРесурс».

В первые дни система крайне перегружена, поэтому наблюдаются сбои.

«Не спешите все сделать в первый день, времени хватит всем. Но и, конечно, не откладывайте все на последние часы», — говорится в сообщении.

Уже 23 июля абитуриенты могут подать до пяти заявлений на бюджет в любой вуз и до 30 заявлений на контракт.

Прием заявлений и документов начинается 14 июля и заканчивается:

16 июля — для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов;

23 июля — для лиц, поступающих по результатам ВНО, экзаменов, творческих конкурсов, проведенных с 1 до 13 июля.

Рейтинговые списки абитуриентов обнародуют не позднее 28 июля.