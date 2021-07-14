«У него такая информация, что без поддержки ее не получить». Нардеп Тищенко рассказал, кто может стоять за Гео Леросом

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Кузьмин Александр / УНИАН

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко предположил, что за нардепом Гео Леросом, который публиковал пленки о нем, могут стоять спецслужбы.

Об этом он заявил в интервью «Бабелю».

«У него [Гео Лероса] такая информация, что без поддержки ее не получить. У него есть какие-то фото с камер наблюдения, из каких-то секретных чатов. За ним могут стоять разве что спецслужбы», — сказал Тищенко.

В то же время нардеп заверил, что пленки Лероса, на которых он фигурирует, являются фейком.

«Конечно, фейк. Если посмотреть, о чем на них говорилось, там все смонтировано. Складывались куски, что-то менялось — все для того, чтобы хайповать. Просто моя фамилия — это рейтинг. [...] С Леросом по этому поводу у нас есть судебные дела, и он говорит, что это не его Facebook-страница, где появились пленки. Как такому человеку можно верить?» — подчеркнул он.

По мнению Тищенко, комментировать действия его однопартийца «должна медицина».

«Его нужно лечить. Хотя когда он меня видит, он здоровается. А как только видит Петра Порошенко или журналистов «1+1», то начинает кричать какую-то чушь», — добавил нардеп.