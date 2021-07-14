«У него такая информация, что без поддержки ее не получить». Нардеп Тищенко рассказал, кто может стоять за Гео Леросом
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- Екатерина Кадакова
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Кузьмин Александр / УНИАН
Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко предположил, что за нардепом Гео Леросом, который публиковал пленки о нем, могут стоять спецслужбы.
Об этом он заявил в интервью «Бабелю».
«У него [Гео Лероса] такая информация, что без поддержки ее не получить. У него есть какие-то фото с камер наблюдения, из каких-то секретных чатов. За ним могут стоять разве что спецслужбы», — сказал Тищенко.
В то же время нардеп заверил, что пленки Лероса, на которых он фигурирует, являются фейком.
«Конечно, фейк. Если посмотреть, о чем на них говорилось, там все смонтировано. Складывались куски, что-то менялось — все для того, чтобы хайповать. Просто моя фамилия — это рейтинг. [...] С Леросом по этому поводу у нас есть судебные дела, и он говорит, что это не его Facebook-страница, где появились пленки. Как такому человеку можно верить?» — подчеркнул он.
По мнению Тищенко, комментировать действия его однопартийца «должна медицина».
«Его нужно лечить. Хотя когда он меня видит, он здоровается. А как только видит Петра Порошенко или журналистов «1+1», то начинает кричать какую-то чушь», — добавил нардеп.
- В октябре 2020 года нардеп партии «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал пленки, на которых люди с голосами, похожими на голоса Комарницкого и депутата СН Николая Тищенко, обсуждают различные незаконные схемы, придумывают, как дискредитировать Лероса и «зарядить» расследователя Дениса Бигуса. Лерос, которого в начале сентября исключили из парламентской фракции СН, утверждает, что Тищенко и Комарницкого покрывает Зеленский и его офис.
- Ранее во время выступления в Верховной Раде Лерос пытался включить эти пленки, утверждая, что получил их от офицера СБУ. Тогда нардеп также заявил, что Тищенко и Комарницкий якобы готовят нападение на него.
- 16 октября Тищенко подал иск против нардепа Лероса.