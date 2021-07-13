Зеленский выяснял у «слуг», почему провалили легализацию медицинского каннабиса. Радуцкий кивал на Разумкова

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Пресс-служба президента Украины

На встрече с депутатами фракции «Слуга народа», которая состоялась во вторник, 13 июля, президент Владимир Зеленский пытался выяснить, почему часть из них не поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом «Бабелю» рассказал информированный источник в партии «слуг». Еще в начале встречи президент сказал, что сегодня будут обсуждать лишь один кадровый вопрос, связанный с отставкой министра внутренних дел Арсена Авакова.

Несмотря на это, Зеленский все же спросил у депутатов, почему они провалили голосование за легализацию медицинского каннабиса. Как рассказал собеседник «Бабеля», глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий ответил, что спикер Дмитрий Разумков не подал сигнал нардепам поддержать документ. За законопроект проголосовали 152 «слуги» из 230 — вот кто как.