Президент Зеленский знал об отставке Авакова, это было их совместное решение

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Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский знал о намерении министра внутренних дел Арсена Авакова подать в отставку. Об этом «Бабелю» сообщили два источника во фракции «Слуга народа».

«Увольнение Авакова — это общее решение министра и президента. Президент считает, что пришло время и есть достойная замена», — рассказал один из собеседников и уточнил, что речь идет о Денисе Монастырском. Последнего Зеленский уже представил «слугам» как кандидата на пост главы МВД.

Другой собеседник «Бабеля» добавил, что у президента с Аваковым были договоренности об отставке. «Никаких сюрпризов в том, что появилось заявление, не было», — сказал он.

Ранее и сам Аваков рассказал «Бабелю» о соглашении с Зеленским об отставке.

«У этого президента мое заявление об отставке будет всегда на столе», — говорил он в 2019 году, когда в СМИ появилась информация о его увольнении.