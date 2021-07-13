Нардеп Денис Монастырский согласился на предложение Зеленского стать министром внутренних дел

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УНІАН / Кузьмин Александр

Народный депутат фракции «Слуга народа», глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский согласился на предложение президента Владимира Зеленского стать министром внутренних дел.

Об этом он заявил во время общения с журналистами после заседания фракции 13 июля.

«Ответил «да» на предложение президента. Понимаю, на какую жертву иду как человек, как политик. Я сделал этот выбор и буду претендовать на должность», — заявил Монастырский.

На вопрос журналистов, почему президент выбрал именно его, нардеп ответил: «Он предложил меня как человека, с которым шел в команде, как руководителя профильного комитета, как человека, который, по мнению президента, сможет возглавить это направление».

Монастырский отметил, что с Аваковым по этому поводу еще не общался, а с Зеленским разговор о предложении возглавить МВД состоялся утром 13 июля.

Далее остались технические вопросы. Нардеп отметил, что отставку Авакова комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит 14 июля. 15 июля будет голосование по этому поводу, а за назначение будут голосовать в пятницу, 16 июля.