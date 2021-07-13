Глава «Нафтогаза» Витренко заверил, что газопровод «Северный поток — 2» можно будет остановить даже после запуска

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Нафтогаз

Российский газопровод «Северный поток — 2» можно будет остановить на любом этапе, даже после запуска.

Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Дом».

«Даже если он [газопровод] будет запущен, санкции США — а это наиболее действенное оружие — обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающих компаниям, работающему бизнесу. Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая существует от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все же применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», — пояснил он.

По мнению Витренко, действенными санкции являются только против европейских компаний, потому что российские компании «специально работают только в России». В частности, он отметил, что ограничения нужно ввести против Nord Stream 2 AG.

«Это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, что она будет оператором этого газопровода. Санкции против этой компании являются действенными, так как другие европейские компании просто не захотят с ней работать. Банки не захотят работать с этой компанией, покупатели газа или компании, которые будут бронировать мощности на этом газопроводе», — добавил глава правления «Нафтогаза».