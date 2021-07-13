Hubble сфотографировал звездное скопление в созвездии Скорпиона

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Космический телескоп Hubble сфотографировал шаровое звездное скопление NGC 6380, которое расположено в созвездии Скорпиона на расстоянии в 35 тысяч световых лет от Земли.

Фото было опубликовано на сайте обсерватории.

ESA / Hubble images

Скопление телескоп заснял с помощью универсальной широкоугольной камеры WFC3, которая может снимать большие участки космоса с высокой степенью детализации.

В верхней части фотографии можно видеть яркую звезду HD 159073. Она ближайший сосед нашей Солнечной системы и расположена на расстоянии 4 тысяч световых лет от нашей планеты.

Скопление впервые обнаружил Джеймс Данлоп в 1826 году. Вскоре его несколько раз открыли другие астрономы, но в 1950 году астроном Дэвид Теккерей выяснил, что NGC 6380 — шаровое скопление. Оно значительно старше рассеянных звездных скоплений, имеет больше звезд и обладает сферической формой.