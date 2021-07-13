В Литве обвинили авиакомпании и туристические агентства Беларуси в причастности к организации потока нелегальных мигрантов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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В Литве установили причастных к организации потока нелегальных мигрантов через Беларусь.
Об этом заявил министр обороны Арвидас Анушаускас, пишет LRT.
«Мы определили как организаторов, так и исполнителей, а также компании, учреждения и организации, которые участвуют в этом. Эти люди пользуются благосклонностью государственных чиновников для проведения кампании», — рассказал он.
По словам Анушаускас, задержанные подтвердили, что их проинструктировали, как правильно переходить границу.
«Они сами говорят о том, что люди в камуфляжной форме дают им инструкции, говорят им, как уничтожать документы, как проводят опрос, какие ответы давать», — добавил министр.
Отдельно Анушаускас заверил, что включение причастных к организации потока нелегальных мигрантов лиц и организаций в список санкций ЕС — «вопрос времени».
В то же время министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис в интервью Euractiv назвал перевозку мигрантов «торговлей людьми», в которой принимают участие официальные организации Беларуси — авиакомпании и туристические агентства.
«Мы не видим реальных потоков мигрантов, спасающихся бегством и выбирающих плот, который фактически подвергает их жизнь опасности, но мы видим, что туристические агентства продают билеты до европейской границы, и не такие дорогие билеты — это совсем другая ситуация. Есть официальные авиалинии, которые перевозят людей из Багдада в Стамбул или из Стамбула в Минск, туристические агентства, зарегистрированные в нескольких странах, а это значит, что, возможно, есть официальные органы, участвующие в торговле людьми», — сказал он.
К тому же Ландсбергис обвинил самопровозглашенного президента Беларуси в использовании мигрантов как «политического оружия» для давления на Евросоюз в вопросе санкций.
«Нам нужно быть очень строгими с режимами, которые используют такие виды оружия, прежде всего с санкциями. Разница между тем, как Лукашенко использует беженцев в качестве оружие, и предыдущим кризисом беженцев в Европе, заключается в том, что в этом случае участвуют официальные органы. Участие в торговле людьми везде незаконно — и если мы сможем отследить, кто это делает, особенно если это официальный орган, то это может быть подвергнуто санкциям», — заверил министр.
Заметим, по данным пограничной службы Литвы, за прошлые сутки (12 июля) были задержаны 56 нелегальных мигрантов из Беларуси. С начала года пограничники уже задержали 1 716 нелегальных мигрантов, что более чем в 21 раз больше, чем в течение 2020 года.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает соседняя Беларусь. Среди задержанных на границе с Беларусью преимущественно нелегалы из Ирака. Также задержаны граждане Ирана, Сирии, Беларуси, России, Гвинеи, Турции, Шри-Ланки и других стран. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил миграционный кризис тем, что у Беларуси нет средств, чтобы содержать мигрантов.
- Позже Лукашенко заявил, что его страна больше не будет мешать мигрантам пересекать западные границы — этим он, по сути, ответил на санкции. В ЕС Лукашенко за это осудили.
- После этого из-за усиленного потока нелегальных мигрантов власти Литвы решили построить ограждение на границе с Беларусью.