Зеленский поздравил президента Молдовы с уверенной победой ее партии на выборах в парламент
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- Костя Андрейковец
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Молдовы Майей Санду и поздравил ее с успешным проведением внеочередных выборов в парламент.
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский отметил, что убедительная победа проевропейских сил усилит сотрудничество между странами и позволит эффективнее координировать действия на пути к евроинтеграции.
Также президенты обсудили усиление экономического взаимодействия. Зеленский отметил строительство магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр.
Зеленский вновь пригласил Санду принять участие в саммите «Крымской платформы» и мероприятиях по случаю 30-летия Независимости Украины.
- 15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент, поскольку коммунисты, которые имели большинство, несколько месяцев блокировали назначение правительства.
- 11 июля на парламентских выборах в Молдове партия Санду «Действие и Солидарность» (PAS) победила с результатом 52,8% голосов избирателей. Пророссийские коммунисты набрали всего 27,4%. PAS получила абсолютное большинство в парламенте (63 из 101 мандата) и сможет самостоятельно сформировать правительство.