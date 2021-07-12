Нардеп Устинова сообщила, что Железняк больше не глава фракции «Голос». Но тот отрицает
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Кузьмин Александр / УНИАН
Народный депутат партии «Голос» Александра Устинова сообщила, что Ярослава Железняка уволили с должности главы фракции. Однако сам он это отрицает.
Об этом они оба написали на своих страницах в Facebook 12 июля: здесь — Устинова, а здесь — Железняк.
«Фракция политической партии «Голос» на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка. Теперь временно исполнять обязанности главы фракции будет киборг Роман Костенко, заместитель руководителя фракции. За такое решение проголосовали 11 народных депутатов, или большинство членов фракции в Верховной Раде. Письмо с соответствующим решением было направлено спикеру парламента Дмитрию Разумкову», — написала Устинова.
Однако сам Железняк заявил, что с удивлением узнал новость о своем увольнении и отметил, что для такого решения нужны 14 голосов: «Поэтому заявления коллег прошу не воспринимать как соответствующее действительности».
Устинова же в комментарии «Бабелю» уточнила, что 14 голосов нужны только для назначения главы фракции, а для увольнения такого требования нет. Позже руководство партии также заявило, что для назначения и увольнения главы фракции и его заместителей нужно не менее 2/3 голосов от состава фракции (всего в ней 20 депутатов).
Напомним, что несколько месяцев назад в «Голосе» произошел раскол: большинство партийцев требовали увольнения руководства партии и фракции, а 10 народных депутатов заявили о создании отдельного объединения «Справедливость» в парламенте. Народные депутаты обвинили руководителя партии Киру Рудык в узурпации власти и коррупционных договорняках, а руководителя фракции Ярослава Железняка в том, что тот не выполняет свои обязанности главы фракции и 5 месяцев подряд отказывается созвать заседание фракции. Перед этим из-за руководства из партии вышел один из ее основателей и лидеров Сергей Притула.
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