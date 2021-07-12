Путин написал статью о «историческом единстве русских и украинцев»

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Президент России Владимир Путин написал статью, которая называется «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней он продолжает свои нарративы о «внешнем управлении Украиной» и «гражданской войне на Донбассе».

Статья опубликовали на сайте Кремля 12 июля на двух языках — украинском и русском.

Написать ее он решил из-за своего же заявления на «Прямой линии». Тогда он вспомнил украинский законопроект о коренных народах и провел параллели с мордвой, где несколько групп говорят на разных языках, но все равно «считают себя единым народом».

В статье он пишет о Древней Руси, одной православной вере, а также о том, что во второй половине XVIII века, после войн с Османской империей в состав России вошел Крым, а также земли Причерноморья, которые получили название «Новороссия».

Также Путин пытается оправдать Валуевский циркуляр и Эмский указ, которые фактически запрещали украинский язык в культурные сфере и ограничили его только бытовым потреблением. Но у президента России нашлось сейчас этому объяснение: «Не собираюсь ничего идеализировать. [...] Но здесь важен исторический контекст. Эти решения принимались на фоне драматических событий в Польше, стремления лидеров польского национального движения использовать «украинский вопрос» в своих интересах».

Кроме этого, Путин продолжает свои нарративы о том, что Украину передали под «внешнее управление», про «гражданскую войну» на Донбассе, а также рассказывает, что Россия многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна.

«Тем не менее, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают к нам на заработки и встречают здесь радушие и поддержку. Такая вот получается «страна-агрессор», — заявил Путин.

Что касается войны на Донбассе, то президент государства-оккупанта пишет: «Проект «анти-Россия» отвергли миллионы жителей Украины. Крымчане и севастопольцы сделали свой исторический выбор. А люди на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою позицию. Но их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы. И жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь».

Отметим, что после заявления Путина 30 июня о «едином народе» была реакция президента Украины Владимира Зеленского: «Давайте, наконец-то, расставим точки над «i». Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии».