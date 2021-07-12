Дело о поставках в ВСУ некачественной техники: Печерский суд арестовал генерала Павловского

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Печерский суд Киева арестовал на два месяца бывшего заместителя министра обороны, боевого генерала Игоря Павловского, подозреваемого в деле о продаже для ВСУ некачественной военной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Согласно решению суда, подозреваемый также может выйти под залог в почти 500 млн гривен.

Сам Павловский заявил, что не имеет таких средств, а решение суда он будет обжаловать.

Отметим, Государственное бюро расследований подозревает его, а также двух экс-начальников департамента Минобороны и главу правления предприятия «Кузня на Рыбальском» Валерия Шандру в сговоре и организации поставки армии в 2016—2018 годах боевых катеров и автомобилей неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могли использоваться в ВСУ. Всего в ГБР насчитали более 475 млн гривен ущерба государству.