В Таиланде разрешили смешивать вакцины от Sinovac и AstraZeneca
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- София Телишевская
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VCU Capital News Service / Flickr
Власти Таиланда позволили медикам смешивать вакцины от коронавируса различных производителей. Так препаратом AstraZeneca делают вторую прививку после вакцины от Sinovac.
Об этом сообщает ВВС.
Таким образом медики планируют усилить противовирусную защиту населения. Таиланд стал первым государством, которое публично разрешило смешивать вакцины, произведенные на Западе и в Китае.
Решение было принято после того, как многие медики начали повторно инфицироваться коронавирусом после полной вакцинации.
Так, по данным министерства страны, за последние три месяца 618 медицинских работников из 677 348 врачей и медсестер Таиланда, которые получили две дозы Sinovac, заразились COVID-19 повторно.
- В начале июня Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации посоветовал жителям страны при необходимости «смешивать» вакцины при первой и второй прививке. Речь идет о сочетании вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech или Moderna. Жители страны, которые сделали первую прививку вакциной AstraZeneca, смогут получить вторую препаратами Pfizer и Moderna без негативного влияния на здоровье, поскольку для изготовления обеих вакцин используют схожую технологию мРНК.