В Украину привезли еще 500 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac
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- Алексей Ярмоленко
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина получила еще 500 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.
Об этом он рассказал на совещании у президента, пишет пресс-служба ОП.
«Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививать как можно больше людей», — говорится в сообщении.
Также, по словам Ляшко, в ближайшее время рассчитывают получить 1,23 миллиона доз CoronaVac и 256 тысяч доз Pfizer.
- В Украине сейчас используют вакцины CoronaVaс, которой прививают в центрах вакцинации, Pfizer-BioNTech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).
- Украина ожидает от китайской компании Sinovac еще 5,325 миллиона доз COVID-вакцины CoronaVac. Первый контракт в Украине был на 1,9 миллиона доз этой вакцины.