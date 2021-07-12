Не так поняли: в беларусском правительстве объяснили слова Лукашенко о закрытии границы с Украиной

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Мусиенко Владислав / УНИАН

В правительстве Беларуси заявили, что слова самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о закрытии границы с Украиной означали усиление контроля за контрабандой.

Об этом сообщил в интервью российским СМИ министр иностранных дел Владимир Макей.

Он подчеркнул, что для туристов и обычных граждан Украины граница с Беларусью остается открытой.

«То, что было сказано, что мы закрываем границу, означает, что с учетом тех событий, которые имели место в последние дни (а здесь от фактов никуда не деться), я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас пристальнее смотреть на охрану наших границ. Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, — здесь мы будем принимать самые жесткие меры», — рассказал Макей.