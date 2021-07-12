Не так поняли: в беларусском правительстве объяснили слова Лукашенко о закрытии границы с Украиной
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Мусиенко Владислав / УНИАН
В правительстве Беларуси заявили, что слова самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о закрытии границы с Украиной означали усиление контроля за контрабандой.
Об этом сообщил в интервью российским СМИ министр иностранных дел Владимир Макей.
Он подчеркнул, что для туристов и обычных граждан Украины граница с Беларусью остается открытой.
«То, что было сказано, что мы закрываем границу, означает, что с учетом тех событий, которые имели место в последние дни (а здесь от фактов никуда не деться), я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас пристальнее смотреть на охрану наших границ. Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан. Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, — здесь мы будем принимать самые жесткие меры», — рассказал Макей.
- Напомним, что 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории страны раскрыли «спящие террористические ячейки» и «отряды самообороны», к которым причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва. По его словам, из Украины поступает «огромное количество оружия». Поэтому он поручил пограничникам полностью перекрыть границу.
- Несмотря на заявления Лукашенко, в Государственной пограничной службе сообщили, что пока не наблюдают никаких существенных изменений на границе с Беларусью. А что касается оружия, то украинские пограничники сообщили, что за первое полугодие текущего года задержали на границе с Беларусью 27 единиц оружия, при этом никакой огнестрельного. По данным ГПСУ, соответствующие показатели беларусской стороны на смежном участке границы еще ниже.