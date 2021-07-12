«Накопилось много вопросов». Премьер-министра Шмыгаля зовут в Раду с планом действий на ближайшие месяцы

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В пятницу, 16 июля, нардепы во время часа вопросов к правительству хотят заслушать премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета парламента.

«Я так понимаю, что все не против будут заслушать премьер-министра в пятницу во время часа вопросов к правительству. Много вопросов накопилось, я думаю, что нам надо понимать, как планирует действовать правительство в летние месяцы. Поэтому на пятницу приглашаем господина премьер-министра Дениса Анатольевича», — сказал он.