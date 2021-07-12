Украину накроют дожди с грозами. Синоптики объявили штормовое предупреждение
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Гонтарь Владимир / УНИАН
В Украине в понедельник, 12 июля, в ряде регионов могут пройти дожди с грозами.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«Днем 12 июля в Украине, кроме северо-западной части, грозы (І уровень опасности, желтый)», — предупредили синоптики.
По прогнозу Укргидрометцентра, дожди будут идти в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях, а также на Закарпатье и в Крыму.
В то же время синоптики предупредили, что в ближайшие дни, 12—14 июля, в западных, северных, Винницкой, Полтавской, а также Харьковской (13—14 июля) областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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