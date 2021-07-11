Нападение на журналистов в Тбилиси: под парламентом Грузии тысячи людей требуют отставки правительства

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Twitter / Shame Movement

В Тбилиси несколько тысяч человек пришли к зданию парламента Грузии с требованием его отставки после нападений противников ЛГБТ-марша на журналистов. В результате нападения погиб оператор телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава.

Об этом сообщает «Грузия Онлайн».

«Гарибашвили должен уйти в отставку, и мы, грузинские СМИ, даем ему время до утра», — заявила редактор газеты «Хроника+» Элисо Киладзе, передает издание «Новости — Грузия».

К акции под слоганом «Система убивает! Выходи за жизнь!» присоединились политики, общественные активисты и рядовые граждане, которые считают, что власть должна нести ответственность за события, в результате которых пострадали десятки журналистов.

В память о Лашкараве к парламенту принесли цветы и зажгли свечи. Некоторые держат в руках плакаты с надписями «Кто следующий?», «Правительство-насильника — в отставку» и так далее.