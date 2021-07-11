Строительство «Северного потока — 2» завершат в августе

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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» планируют завершить в августе.

Об этом сообщает Handelsblatt.

«Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа. Сейчас уже завершено 98%», — заявил Варниг. Он отметил, что российский газопровод могут запустить в эксплуатацию уже в этом году.

«Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.

Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.