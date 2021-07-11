ГФС и СБУ проверили заправки Glusco. Уверяют, что те не работают
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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пресс-служба Glusco
Государственная фискальная служба совместно с работниками СБУ проверили деятельность сети АЗС Glusco и удостоверились, что она не работает.
Об этом сообщается на странице ГФС в Facebook.
«Сотрудники ГФС совместно с СБУ и при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети в 15 регионах страны», — отметили там.
Во время проверки правоохранители зафиксировали то, что АЗС не работают, а доступ к заправочных колонкам ограничен.
9 июля профильное энергетическое издание enkorr со ссылкой на источники в азербайджанских нефтяных кругах сообщило, что сеть АЗС Glusco приобрела компания Socar. Эту информацию опроверг секретарь СНБО Алексей Данилов.
К тому же 5 июля часть заправочных станций возобновили работу, которую приостанавливали из-за расследования дела о теневой схеме продажи некачественных нефтепродуктов. Государственная фискальная служба пояснила, что Харьковский районный суд разрешил открыть резервуары с топливом на тех АЗС, где по результатам экспертизы качество топлива соответствует государственным стандартам. Все остальные резервуары закрыты. Фискальная служба отметила, что арест действовал и действует только на имущество, в частности на горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность.
- Glusco — сеть заправочных станций, которая насчитывает в Украине 127 автозаправочных станций и 6 нефтебаз. Компания выкупила их у российской «Роснефти». Официальный владелец сети — израильский бизнесмен Нисан Моисеев. Журналисты программы «Схемы» в своем расследовании выяснили, что Моисеев имеет дружеские связи с Виктором Медведчуком, против которого ранее СНБО ввела санкции за финансирование терроризма.
- 11 марта СБУ провела 140 обысков по делу о теневом импорте сетью Glusco нефтепродуктов. Обыски на АЗС проводили потому, что некоторые фирмы организовали незаконную схему по ввозу в Украину (в частности из России) нефтепродуктов и скрывали реальные объемы импорта. Арест наложили, поскольку фигуранты производства подпольно продавали некачественное топливо. Такая схема позволила им уклониться от уплаты налогов на почти 240 млн гривен. Для экспертизы качества нефтепродуктов отобрали более 500 образцов — примерно 35 из них не соответствуют ДСТУ.