В Молдове проходят парламентские выборы. Партии президента Санду прогнозируют монобольшинство

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В Молдове 11 июля проходят досрочные парламентские выборы, на которых прогнозируют победу партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду.

Об этом пишет Newsmaker.

Официально в выборах участвуют 20 партий, но шансы попасть в парламент есть только у четырех.

По данным социологических опросов, партия «Действие и солидарность» может претендовать на 50% голосов. На втором месте — блок партий бывших президентов Игоря Додона и Владимира Воронина — объединение социалистов и коммунистов. Им прогнозируют около 35% голосов. Еще две партии находятся на грани прохождения в парламент.

В то же время в соцопросах не учтены голоса молдавской диаспоры, которая на прошлых президентских выборах дала около 16% голосов из всех. За рубежом именно Санду имеет наибольшую поддержку.

Если партия Санду победит и наберет более 50%, то сможет самостоятельно создать коалицию и правительство. Что интересно, если так произойдет, то во всех странах «Ассоциированного трио» — Грузии, Молдове и Украине — в парламенте будет монобольшинство.