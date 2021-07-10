Секретарь СНБО Данилов опроверг, что сеть АЗС Медведчука приобрела компания Socar
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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пресс-служба Glusco
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг ослабление санкций против народного депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и приобретение его сети АЗС Glusco азербайджанской компанией Socar.
Об этом он написал в Facebook в субботу, 10 июля.
«Введенные санкции против Виктора Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов, или то что «санкции не работают» — не соответствует действительности. Не соответствует действительности и распространена отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур», — заявил Данилов.
Отметим, что 9 июля профильное энергетическое издание enkorr со ссылкой на источники в азербайджанских нефтяных кругах сообщило, что сеть АЗС Glusco приобрела компания Socar.
Кроме этого, 5 июля часть заправок возобновила работу, которую приостанавливали из-за расследования дела о теневую схему продажи некачественных нефтепродуктов. Государственная фискальная служба пояснила, что Харьковский районный суд разрешил открыть резервуары с топливом на тех АЗС, где по результатам экспертизы качество топлива соответствует государственным стандартам. Все остальные резервуары закрыты. Фискальная служба отметила, что арест действовал и действует только на имущество, в том числе горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность.
- Glusco — сеть заправочных станций, которая насчитывает в Украине 127 автозаправочных станций и 6 нефтебаз. Компания выкупила их у российской «Роснефти». Официальный владелец сети — израильский бизнесмен Нисан Моисеев. Журналисты программы «Схемы» в своем расследовании выяснили, что Моисеев связан дружескими связями с Виктором Медведчуком, против которого ранее СНБО ввел санкции за финансирование терроризма.
- 11 марта СБУ провела 140 санкционированных обысков по делу о теневом импорте сетью Glusco нефтепродуктов. Обыски на АЗС проводили, поскольку некоторые фирмы организовали незаконную схему по ввозу в Украину (в том числе из России) нефтепродуктов и скрывали реальные объемы импорта. Арест наложили, потому что фигуранты производства подпольно продавали некачественное топливо. Такая схема позволила им уклониться от уплаты налогов на сумму около 240 миллионов гривен. Для экспертизы качества нефтепродуктов отобрали более 500 образцов — около 35 из них не соответствуют стандартам ГОСТ.