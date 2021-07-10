Секретарь СНБО Данилов опроверг, что сеть АЗС Медведчука приобрела компания Socar

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пресс-служба Glusco

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг ослабление санкций против народного депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и приобретение его сети АЗС Glusco азербайджанской компанией Socar.

Об этом он написал в Facebook в субботу, 10 июля.

«Введенные санкции против Виктора Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов, или то что «санкции не работают» — не соответствует действительности. Не соответствует действительности и распространена отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку, одной из коммерческих структур», — заявил Данилов.

Отметим, что 9 июля профильное энергетическое издание enkorr со ссылкой на источники в азербайджанских нефтяных кругах сообщило, что сеть АЗС Glusco приобрела компания Socar.

Кроме этого, 5 июля часть заправок возобновила работу, которую приостанавливали из-за расследования дела о теневую схему продажи некачественных нефтепродуктов. Государственная фискальная служба пояснила, что Харьковский районный суд разрешил открыть резервуары с топливом на тех АЗС, где по результатам экспертизы качество топлива соответствует государственным стандартам. Все остальные резервуары закрыты. Фискальная служба отметила, что арест действовал и действует только на имущество, в том числе горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность.