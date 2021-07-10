Евросоюз раскрыл статистику побочных эффектов после вакцинации
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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International Monetary Fund / Flickr
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) опубликовало предварительный отчет о побочных эффектах после вакцинации препаратами от коронавируса, которые одобрены в ЕС.
Соответствующие данные привели в отчете от 9 июля.
Вакцины Comirnaty и Spikevax (производства Pfizer — BioNTech и Moderna) в крайне редких случаях могут привести к миокардиту (воспалению сердечной мышцы) и перикардиту (воспаление наружной оболочки сердечной мышцы). Эти заболевания рекомендуют добавить в перечень побочных эффектов. Среди их симптомов: одышка, учащенное сердцебиение и боли в грудной клетке.
Отметим, что в ЕС ввели 117 млн доз вакцины Pfizer: у 145 человек выявили миокардит, у 138 — перикардит. Вакцину от Moderna вкололи около 20 млн раз и выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.
Однодозовый препарат Janssen от компании Johnson & Johnson ЕС советует не колоть людям с синдромом капиллярной утечки — когда плазма крови проникает в ткани через стенки сосудов. Это редкое заболевание выявили у трех привитых препаратом, двое из них умерли (по состоянию на 21 июня 2021 года во всем мире ввели более 18 миллионов доз вакцины Janssen).
Регулятор также посоветовал внести в список побочных эффектов от вакцины Vaxzevria компании AstraZeneca синдром Гийена-Барре — это редкое аутоиммунное заболевание, которое вызывает воспаление нервных окончаний и приводит к мышечной слабости, болям, онемениям и осложнениям при движении. При этом медики не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть связь случаев синдрома с прививкой.
Данных о побочных эффектов от китайской вакцины CoronaVac, которой прививают в Украине, пока нет — ЕС ее до сих пор не утвердил.
- В середине июня Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna вызывают воспаление сердца у молодых мужчин чаще, чем ожидалось.
- В июле разработчики вакцины от коронавируса Pfizer заявили, что эффективность их вакцины действительно снизилась после второй прививки. Сейчас они работают над третьей дозой препарата, которая должна дать организму высокий уровень защиты от всех штаммов коронавируса.