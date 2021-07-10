Евросоюз раскрыл статистику побочных эффектов после вакцинации

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International Monetary Fund / Flickr

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) опубликовало предварительный отчет о побочных эффектах после вакцинации препаратами от коронавируса, которые одобрены в ЕС.

Соответствующие данные привели в отчете от 9 июля.

Вакцины Comirnaty и Spikevax (производства Pfizer — BioNTech и Moderna) в крайне редких случаях могут привести к миокардиту (воспалению сердечной мышцы) и перикардиту (воспаление наружной оболочки сердечной мышцы). Эти заболевания рекомендуют добавить в перечень побочных эффектов. Среди их симптомов: одышка, учащенное сердцебиение и боли в грудной клетке.

Отметим, что в ЕС ввели 117 млн доз вакцины Pfizer: у 145 человек выявили миокардит, у 138 — перикардит. Вакцину от Moderna вкололи около 20 млн раз и выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.

Однодозовый препарат Janssen от компании Johnson & Johnson ЕС советует не колоть людям с синдромом капиллярной утечки — когда плазма крови проникает в ткани через стенки сосудов. Это редкое заболевание выявили у трех привитых препаратом, двое из них умерли (по состоянию на 21 июня 2021 года во всем мире ввели более 18 миллионов доз вакцины Janssen).

Регулятор также посоветовал внести в список побочных эффектов от вакцины Vaxzevria компании AstraZeneca синдром Гийена-Барре — это редкое аутоиммунное заболевание, которое вызывает воспаление нервных окончаний и приводит к мышечной слабости, болям, онемениям и осложнениям при движении. При этом медики не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть связь случаев синдрома с прививкой.

Данных о побочных эффектов от китайской вакцины CoronaVac, которой прививают в Украине, пока нет — ЕС ее до сих пор не утвердил.