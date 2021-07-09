С середины июля на Мальту не будут пускать без сертификата вакцинации от коронавируса
- Автор:
- Олег Панфилович
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С 14 июля на Мальту не будут пускать без сертификата о прививке от COVID-19.
Об этом сообщает Malta Today.
Начиная с 14 июля, те, кто въезжают в страну, должны будут предоставить признанный Мальтой, Европейским Союзом или Великобританией сертификат о прививке от COVID-19.
«Мы станем первой страной в Европе, которая сделает такой шаг», — отметил министр здравоохранения Мальты Крис Фирн. По его словам, детям для въезда на Мальту нужно будет показать негативный ПЦР-тест.
Министр также подчеркнул, что большинство новых случаев заболевания COVID-19 на Мальте связаны с зарубежными поездками, причем почти все новые заражения фиксируются среди людей, которые не были привиты.
- В конце мая в Министерстве здравоохранения Мальты заявили, что страна стала первой в Европейском Союзе, где сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу — 70% взрослого населения сделали хотя бы одну прививку.
- С 1 июля Кипр не требует отрицательный результат теста на коронавирус, если турист имеет удостоверение о полной вакцинации. Однако в перечне «разрешенных» вакцин нет препарата СoronaVac от китайской компании Sinovac, которым, в частности, прививают в Украине.