С середины июля на Мальту не будут пускать без сертификата вакцинации от коронавируса

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С 14 июля на Мальту не будут пускать без сертификата о прививке от COVID-19.

Об этом сообщает Malta Today.

Начиная с 14 июля, те, кто въезжают в страну, должны будут предоставить признанный Мальтой, Европейским Союзом или Великобританией сертификат о прививке от COVID-19.

«Мы станем первой страной в Европе, которая сделает такой шаг», — отметил министр здравоохранения Мальты Крис Фирн. По его словам, детям для въезда на Мальту нужно будет показать негативный ПЦР-тест.

Министр также подчеркнул, что большинство новых случаев заболевания COVID-19 на Мальте связаны с зарубежными поездками, причем почти все новые заражения фиксируются среди людей, которые не были привиты.