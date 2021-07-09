Байден требует от Путина «принять меры» против хакеров, которые атакуют США

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Пресс-служба Белого Дома

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и требует «принять меры» против хакеров, которые атакуют США.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе разговора Байден сообщил Путину о необходимости принятия мер относительно групп хакеров-вымогателей, которые атакуют США с территории России, и приобщиться к более широкой инициативе по борьбе с вирусами-вымогателями.

«Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты сделают все необходимые шаги для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрерывного вызова», — говорится в сообщении.