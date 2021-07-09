Полет миллиардера Брэнсона в космос: где и когда смотреть трансляцию

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JOHANNES EISELE / Contributor / Getty Images

Ричард Брэнсон в воскресенье, 11 июля, в 16:00 по киевскому времени полетит в космос. Это будет первый туристический полет на ракете SpaceShipTwo Unity, которую изготовила собственная компания британского миллиардера — Virgin Galactic.

«Бабель» проведет видеотрансляцию полета.

Также за событием можно будет следить на YouTube-канале Virgin Galactic.

О полете Брэнсона в космос стало известно 2 июля. Таким образом, самый богатый человек в мире Джефф Безос не будет первым туристом в космосе, поскольку британец полетит туда на девять дней раньше, чем основатель компании Amazon.

Всего на корабле будет шесть человек: пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес, а также Ричард Брэнсон.

Главный астронавт-инструктор компании Virgin Бетт Мозес будет наблюдать за выполнением задач испытательного полета. Она была первой женщиной, совершившей космический полет на коммерческом космическом корабле VSS Unity VF-01 22 февраля 2019 года.

Безос объявил о решении отправиться в космос в начале июня. Миллиардер рассказал, что это было мечтой всей его жизни. Он отправится в суборбитальный полет на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard 20 июля этого года.

Напарниками по полету станут брат Безоса Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк и неизвестный, который за $28 миллионов купил на аукционе право отправиться в космос.