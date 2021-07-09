Во Львове депутат Юрченко устроил ДТП и напал на водителя. Он был под наркотиками
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В центре Львова, на площади Мицкевича народный депутат Александр Юрченко, который вышел из фракции «Слуга народа» после скандала со взяткой, устроил ДТП на своем Ford Mustang и напал на водителя автомобиля Volkswagen Jetta, который он повредил.
Об этом сообщают Zaxid.Net и ТСН.
Авария произошла в 14:10 в четверг, 8 июля. Юрченко задним ходом выезжал с платной парковки и ударил автомобиль, который стоял в пробке. После этого он хотел скрыться с места ДТП, но не смог из-за заблокированной дороги. Водитель Volkswagen Jetta начал снимать Юрченко, но тот бросился на него с кулаками и стал вырывать телефон.
На место вызвали патрульных. Они заподозрили, что депутат находится под действием наркотиков, и повезли его на освидетельствование. Результат теста эти подозрения подтвердил.
Пострадавший 25-летний львовянин Всеволод Боровец рассказал, что их обоих доставили на проверку состояния опьянения, в крови Юрченко выявили следы экстази (MDMA). ТСН подтвердила эту информацию.
Депутат Гео Лерос позднее опубликовал протокол на Юрченко и вывод лаборатории, которая подтвердила наркотическое опьянение.
Сам Юрченко инцидент пока не прокомментировал. Национальная полиция также пока не прокомментировала ситуацию.
- В сентябре 2020 года НАБУ опубликовало видеозаписи с участием нардепа Александра Юрченко и его помощника, которые требовали взятку за лоббирование изменений в законодательство. Речь шла о $200 тысячах.
- 21 сентября суд арестовал Юрченко на 2 месяца с правом внести залог — более трех миллионов гривен. 25 сентября залог внесли.
- В марте 2021 года НАБУ сообщило, что завершило расследование дела нардепа Юрченко. Его обвиняют во взяточничестве.