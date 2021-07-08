МИД: В секретных тюрьмах на оккупированном Донбассе удерживают более 3,5 тысячи украинцев

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По данным украинских правоохранителей, в секретных тюрьмах на оккупированных территориях находятся более 3,5 тысячи украинцев.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров.

Во время ивента в рамках 47-й сессии Совета ООН по правам человека совместно Джапарова заявила, что согласно данным Офиса генерального прокурора, на временно неподконтрольной территории Украины расположено около 160 секретных тюрем, в которых незаконно содержатся более 3,5 тысячи граждан Украины.

Джапарова призвала объединить усилия, чтобы ликвидировать все подобные незаконные объекты на Донбассе. В частности, первый заместитель главы МИД требует, чтобы Россия прекратила препятствовать работе региональных и международных правозащитных организаций и допустить их в места лишения свободы, обеспечив конфиденциальность общения с задержанными.

«Хочу напомнить, что даже специальному докладчику ООН по предупреждению пыток господину Нилсу Мельцеру, российская оккупационная власть отказала в полном и беспрепятственном доступе к местам задержания на Донбассе во время его визита в Украину в 2018 году», — добавила Джапарова.