МИД Украины направил ноту Никарагуа из-за соглашения о сотрудничестве с Крымом
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа из-за соглашения с оккупационными властями Крыма в торгово-экономической сфере.
Об этом «Крым.Реалии» сообщила первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова.
По ее словам, с 28 июня по 4 июля в Никарагуа проходил визит представителей оккупационной власти Крыма, в рамках которого были подписаны соглашения о сотрудничестве. МИД призвал правительство Никарагуа отменить все неправомерные решения.
Российская сторона заявляла, что соглашения с Никарагуа открывают им путь к поставкам в Крым рома, мяса, кофе, фруктов, сигар, металлургической продукции и многого другого. Кроме того, они якобы способствуют развитию туризма.
«Мы настроены решительно защищать наш суверенитет и территориальную целостность. В частности, прорабатываем вопрос о введении персональных санкций относительно лиц, причастным к нарушению законодательства Украины», — заявила Джапарова.
- Никарагуа — одна из немногих стран мира, которая признала незаконное присоединение Крыма к России. Также она выступала за признание «ДНР» и «ЛНР». Кроме того, Никарагуа создала в Крыму дипломатическое представительство и назначила «консула». 9 ноября 2020 года в оккупированный Симферополь прибыла посол Никарагуа в РФ, чтобы открыть там первое консульство.
- В феврале 2021 года Рада утвердила санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму.