В Гаити на фоне убийства президента объявили осадное положение. Военные получили расширенные полномочия

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Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф объявил осадное положение. Такое решение приняли на внеочередном заседании совета министров, чтобы нация « не погрузилась в хаос» после убийства президента Жовенеля Моиза.

Об этом сообщают CNN и Diario Libre.

Закон Гаити предусматривает три уровня чрезвычайной ситуации: чрезвычайное положение, осадное положение и состояние войны. При осадном положении границы страны закрывают, а военные и полиция временно получают расширенные полномочия. Действие конституционных гарантий приостанавливается.

Жозеф в обращении к народу призвал граждан сохранять спокойствие и пообещал привлечь к ответственности виновников смерти президента.

Он также призвал Совет безопасности ООН как можно скорее провести заседание по ситуации в Гаити.