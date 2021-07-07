Шведский парламент снова переизбрал премьером Левена. Перед этим ему объявляли вотум недоверия

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Flickr / Socialdemokraterna

Парламент Швеции проголосовал за назначение Стефана Левена премьером-министром страны. Перед этим же депутаты сами объявляли ему вотум недоверия.

Об этом пишет Reuters.

В то же время сам Левен пока не нашел достаточной поддержки в парламенте своего проекта бюджета на следующий год. Он заявил, что готов снова уйти в отставку, если осенью парламент не утвердит бюджет.

Левен получил всего на два голоса больше необходимого минимума для переизбрания премьер-министром.