Дело экс-главы Укравтодора Новака: в Польше задержали украинку по подозрению в коррупции

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало гражданку Украины в рамках дела экс-главы Укравтодора Славомира Новака.

Об этом сообщает польское агентство РАР.

Женщине предъявлено обвинение в коррупции, в частности в отмывании денег и фальсификации документов. У правоохранителей есть сведения о том, что она участвовала в организованной преступной группе, возглавляемой Новаком.

Женщину допросили в Окружной прокуратуре Варшавы. В ближайшее время суд определит ей меру пресечения.

Указано, что это уже шестнадцатый человек, задержанный по делу Новака.