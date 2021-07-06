КГГА предупредила, что осенью тарифы на горячую воду и отопление в Киеве вырастут на 40%

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Киевская городская государственная администрация предупреждает, что этой осенью не только в столице, но и в ряде других городов тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30—40%. Поэтому КГГА предлагает правительству использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы на горячую воду и отопление для населения.

Об этом заявил заместитель главы администрации Петр Пантелеев.

Он пояснил, что целесообразно было бы потреблять во время отопительного сезона газ собственной добычи (от «Укргазвидобування»), который значительно дешевле: его себестоимость составляет не более 4 тысяч гривен за тысячу кубометров. Это позволит не только своевременно и в полном объеме приобрести газ для старта отопительного сезона, но избежать повышения тарифов на горячую воду и отопление. Правительство или премьер-министр пока не отреагировали на это предложение КГГА.

В КГГА объяснили, что «Киевтеплоэнерго» работает по ценам 2019 года, однако за этот период повысилась цена электричества, природного газа для населения и стоимость производства тепловой энергии на ТЭЦ. С учетом этого предприятие вынуждено изменить тарифы на тепло уже с 1 октября. Средняя цена 1 гигакалории тепла может составлять от 2 151,77 до 2 433,90 грн — в зависимости от типа присоединения дома. Сейчас в Киеве 1 гигакалория стоит 1 654 грн.

В КГГА напомнили, что «Нафтогаз» изменил условия закупки газа и отменил механизм наложенного платежа (раньше было так: сначала потребили газ, потом за него заплатили). Поскольку у тепловых коммунальных предприятий нет средств, чтобы закупить этот газ для отопительного сезона, то есть угроза не начать его вовремя.

Отметим, что в июле в платежках киевлян за коммунальные услуги появится отдельная строка с авансовым платежом за отопление. Его можно будет оплатить по желанию, тем самым уменьшив нагрузку на свой бюджет зимой. А тепловики за эти авансы смогут закупить газ для отопительного сезона.