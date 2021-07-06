Фискальная служба объяснила, почему частично возобновила работу сеть АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком

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пресс-служба Glusco

Сеть автозаправочных станций Glusco 5 июля возобновила работу, которую приостанавливали из-за расследования дела о теневой схеме продажи некачественных нефтепродуктов. Государственная фискальная служба пояснила, что Харьковский районный суд разрешил открыть резервуары с топливом на тех АЗС, где по результатам экспертизы качество топлива соответствует государственным стандартам (ГОСТ).

О восстановлении работы 5 июля сообщило профильное энергетическое издание enkorr, а объяснение Фискальная служба опубликовала в Facebook.

На заправочных станциях, где качество топлива не отвечает стандартам ГОСТ, запретили открывать резервуары с топливом. В то же время в магазинах сети АЗС не запрещено продавать другие сопутствующие товары.

Фискальная служба отметила, что арест действовал и действует только на имущество, в том числе горюче-смазочные материалы, а не на сами АЗС и их деятельность. Обыски на АЗС проводили, поскольку некоторые фирмы организовали незаконную схему по ввозу в Украину (в том числе из России) нефтепродуктов и скрывали реальные объемы импорта. Арест наложили, потому что фигуранты производства подпольно продавали некачественное топливо. Такая схема позволила им уклониться от уплаты налогов на сумму около 240 миллионов гривен. Для экспертизы качества нефтепродуктов отобрали более 500 образцов — около 35 из них не соответствуют стандартам ГОСТ. Две экспертизы еще продолжаются.

Отметим, что 5 июля топ-менеджер сети Glusco сообщил изданию enkorr, что с 00:00 заправки работают в полноценном режиме, включая продажу горючего. По его словам, это стало возможным после урегулирования в судебном порядке. Однако по состоянию на 11:00 5 июля сеть снова прекратила продажу бензина и дизельного топлива на своих АЗС, продавала только сжиженный газ и сопутствующие товары в пристанционных магазинах.

Также была закрыта фирменная символика компании. В комментарии «Экономической правде» главный управляющий директор «Глуск Ритейл» отметил, что переговоры по изменению владельца сети АЗС почти завершились и, возможно, в будущем изменят название и символику. По данным enkorr, Glusco приобретет азербайджанская компания Socar.