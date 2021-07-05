США передадут Украине дополнительные партии вакцины от коронавируса

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International Monetary Fund / Flickr

Украина получит от США дополнительные партии вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Информацию подтвердила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время визита в Одесский областной центр социально-опасных болезней.

Она также отметила, что Соединенные Штаты являются крупнейшим донором этой программы и предоставили $4 миллиарда для распределения и поставки вакцин по странам мира.

«Американское правительство работает вместе с украинским по поводу борьбы с такими заболеваниями, как туберкулез, ВИЧ/СПИД и другие, и также помогает в детской вакцинации. Поэтому работа на помощь в борьбе с COVID-19 — это продолжение работы, которую мы проводили в области укрепления общественного здоровья», — заявила Квин.