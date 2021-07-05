ГБР разоблачило группу чиновников, которые пытались заработать на лесных пожарах в Луганской области
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- Костя Андрейковец
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Dronarium / «Бабель»
Государственное бюро расследований разоблачило схему действующих и бывших должностных лиц госпредприятий, которые зарабатывали на лесных пожарах в Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Чиновники выставляли на биржу лесоматериалы по заниженным ценам, а в документах прописывали, что они якобы сгорели во время пожаров в 2020 году. Часть древесины вообще не указывали в документах. По схеме разворовали материалов на более чем 2 миллиона гривен.
ГБР в организации схемы подозревает предпринимателя, который занимал должность советника председателя одного из лесхозов. Его подельниками были должностные лица предприятий «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство» и «Новоайдарское лесоохотничье хозяйство», а также экс-чиновники Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, в том числе бывший начальник этого управления.
Установлено, что о схеме знали правоохранители, но они за взятки «закрывали глаза» на нарушения.
2 июля сотрудники ГБР остановили 26 грузовиков с древесиной в прицепах в разных населенных пунктах Луганской области. Всего в грузовиках везли 800 кубометров древесины, а по документам — только 308 кубометров. Более 400 кубометров лесопродукции планировали вывезти безо всякого учета.
Правоохранители направили в суд ходатайство о наложении ареста на лесопродукцию, машины и документацию. Дело расследуется по статье о злоупотреблении властью (ч. 2 ст. 364 УК).
- 6 июля 2020 года в Луганской области прошли лесные пожары, их потушили 11 июля. Они охватили площадь более 100 гектаров и уничтожили несколько сел. Погибли 7 человек. Второй раз пожары вспыхнули 30 сентября и были ликвидированы только 8 октября. Разрушений было больше — выжжены более 20 тысяч гектаров. Погибли 11 человек и 19 травмированы.
- 22 октября Госбюро начало расследовать возможную халатность руководителей ГСЧС. По данным следователей, спасатели системно разворовывали топливо и не смогли вовремя приехать на тушение пожаров. Рада в итоге создала следственную комиссию, а шести сотрудникам ГСЧС объявили о подозрении.