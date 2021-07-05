Учительнице киевской школы, которая била ребенка с аутизмом, сообщили о подозрении. Ей грозит штраф 850 гривен или исправительные работы

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Шевченковская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении в уголовном проступке классному руководителю первого класса одной из столичных школ, которая била ребенка с аутизмом. Об этом говорится в заявлении прокуратуры.

Во время дознания следователи установили, что инцидент, который попал на видео, произошел в марте 2021 года. Тогда учительница безосновательно била ребенка с расстройствами аутистического спектра.

Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 126 УК Украины — умышленное нанесение удара, побоев, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 850 гривен, до 200 часов общественных работ или исправительные работы на срок до одного года.

Отметим, что это видео обнародовал в июне заместитель главы фракции «Слуга народа» Павел Сушко. Нардеп сообщил, что о таком отношении к детям долгое время было неизвестно, пока ассистент учителя не выдержала и не прислала матери это видео. Позже стало известно, что ассистенту, снимавшей это на видео, чтобы передать родителям, грозит уголовное производство — за то, что она не остановила учителя.