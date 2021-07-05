Безос официально ушел с должности гендиректора Amazon

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Mint / Contributor

Джефф Безос в понедельник, 5 июля, покидает пост гендиректора основанной им компании Amazon. Полномочия переходят Эндрю Джесси, ранее руководившему компанией Amazon Web Services.

Однако Безос остается главой правления, пишет ВВС.

Именно сегодня компании Amazon исполняется 27 лет с момента ее создания.

Еще в феврале Безос анонсировал, что покинет пост гендиректора компании. Свое решение американский предприниматель объяснил желанием уделять больше внимания другим проектам, в частности созданной им аэрокосмической компании Blue Origin.

Amazon — это крупнейшая корпорация по продаже товаров и услуг через интернет, основанная в 1994 году. Выручка Amazon в 2020 году составила 386,1 миллиарда долларов (в 2019 году было 280,5 миллиарда долларов). Сам Безос — самый богатый человек в мире. По данным Forbes его состояние достигает 196,2 миллиарда долларов.