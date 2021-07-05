В Украине непогода оставила без света 29 населенных пунктов. ГСЧС предупреждает о грозах
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- София Телишевская
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WikimediaImages / Pixabay
Из-за погодных условий по состоянию на утро 5 июля в Украине обесточены 29 населенных пунктов в четырех областях. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об осложнении погодных условий.
«В результате непогоды обесточены 29 населенных пунктов в четырех областях (Киевская — 20, Донецкая — пять, Запорожская — три, Кировоградская — один)», — говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
Сегодня, 5 июля, в южных и центральных областях местами ожидаются значительные дожди, град и шквалы 15—20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Днем средняя температура воздуха составит +23... +28 °С, на востоке — до +31 °С.
В Киеве сегодня пройдут дожди и грозы, температура составит +26... +28 °С.
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