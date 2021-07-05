В Украине непогода оставила без света 29 населенных пунктов. ГСЧС предупреждает о грозах

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Из-за погодных условий по состоянию на утро 5 июля в Украине обесточены 29 населенных пунктов в четырех областях. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об осложнении погодных условий.

«В результате непогоды обесточены 29 населенных пунктов в четырех областях (Киевская — 20, Донецкая — пять, Запорожская — три, Кировоградская — один)», — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Сегодня, 5 июля, в южных и центральных областях местами ожидаются значительные дожди, град и шквалы 15—20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Днем средняя температура воздуха составит +23... +28 °С, на востоке — до +31 °С.

В Киеве сегодня пройдут дожди и грозы, температура составит +26... +28 °С.