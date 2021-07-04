Руководство Суэцкого канала объявило о соглашении с владельцами контейнеровоза Ever Given. Судно отпустят 7 июля

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Suez Canal Authority

В воскресенье, 4 июля, руководство египетского Суэцкого канала объявило о том, что достигло соглашения с владельцами контейнеровоза Ever Given, который в течение почти недели блокировал движение по водной артерии.

Условия сделки пока не разглашаются. В сообщении руководства Суэцкого канала указано, что официально соглашение между сторонами будет подписано 7 июля. Тогда же контейнеровоз сможет покинуть канал.