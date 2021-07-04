На Донбассе погиб украинский военный
- Автор:
- Костя Войтенко
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
В районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщил пресс-центр ООС.
Обстоятельства гибели военного там не уточнили. В сообщении пресс-центра указано, что боец «получил ранения, несовместимые с жизнью».
Как сообщает командование, с начала суток зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня боевиками.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, они дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. А у Авдеевки боевики открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Нарушение режима прекращения огня также зафиксированы вблизи населенных пунктов Мирное и Березовое.
В сообщении пресс-центре ООС отмечается, что украинские бойцы открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.
- В течение последних недель боевики неоднократно нарушали режим прекращения огня. Так, 20 июня боевики ранили гражданского жителя Авдеевки. Они обстреляли населенный пункт из крупнокалиберных пулеметов.
- Уже 26 июня вблизи населенного пункта Пески погиб украинский военный. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.