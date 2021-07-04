Зеленский: Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль
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- София Телишевская
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Владимир Зеленский заявил, что Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль, строительство которого уже начали в Турции.
Об этом президент сообщил во время выступления перед Военно-морскими силами Украины.
«Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023», — сказал Зеленский.
Кроме того, по его словам, вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar, которые передадут украинской морской авиации.
«Успешным также является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные безпилотные летательные аппараты Bayraktar», — сказал глава государства.
Он отметил, что украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.
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- Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за «агрессивного характера» и «поощрений милитаристских настроений» Украины.