В Украине из-за непогоды обесточены 24 населенных пункта

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Tobias Franz / Flickr

В Украине из-за порывов ветра, дождей и гроз без электроэнергии остались 24 населенных пункта.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 24 населенных пункта в двух областях (Донецкая — 14 и Луганская — 10)», — говорится в сообщении.

Бригады облэнерго проводят ремонтные работы.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, в большинстве южных и центральных областей ожидаются ливни.