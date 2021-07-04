Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос
- Автор:
- София Телишевская
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Stuart Rankin / Flickr
Впервые с 2008 года космонавты китайской орбитальной станции Лю Бомин и Тан Хунбо вышли в открытый космос для осуществления внекорабельной деятельности.
Об этом сообщает Peopleʼs Daily, China.
Это была первая миссия по выходу в космос для экипажа «Шэньчжоу-12» и первая внекорабельная активность китайских космонавтов за последние 13 лет. В последний раз в открытый космос выходил экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-7».
КМКС станет третьей и крупнейшей китайской космической станцией. Предыдущую «Тяньгун-2» сняли с орбиты в 2019 году: за время работы ею воспользовались только два тайконавта, которые прожили на станции 30 дней. Ожидается, что полноценный запуск Китайской модульной космической станции состоится в 2022 году.
- Последний раз тайконавтов отправляли на космическую станцию «Тяньгун-2» в октябре 2016 года.
- Китай строит свой аналог Международной космической станции. МКС завершит свою работу в 2024 году. Китай планирует развернуть свою станцию уже к 2022 году. 29 апреля на орбиту вывели основной модуль Tianhe будущей станции. КНР запустит еще 11 ракет для достройки.