Россия подняла в небо истребители на фоне учений Sea Breeze в Черном море

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Во время военных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и ряда стран-членов НАТО, российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.

Об этом сообщает Минобороны России.

В субботу российское оборонное ведомство устроило учебно-боевые полеты в регионе — в небо подняли многоцелевые истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что самолет-амфибия Бе-12 выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря, а роль кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли «Саратов» и «Орск». В общем учебные задачи выполняли более 10 самолетов из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота и авиации ПВО.