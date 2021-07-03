На британском ТВ ведущая назвала карту на форме сборной Украины «пятном» — в присутствии украинского посла
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Facebook / Андрій Павелко
В преддверии матча четвертьфинала Евро-2020 Украина — Англия на британском канале ITV — одном из официальных трансляторов турнира — телеведущая сравнила карту на форме украинских футболистов с пятном.
На этот эпизод обратило внимание издание Tribuna.
Инцидент произошел в программе Good morning, Britain! («Доброе утро, Британия!»). Примечательно, что форму обсуждали с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко.
Ведущая Кейт Гэррэуэй так прокомментировала внешний вид футболки и наличие карты на ней: «Я не знаю, видно ли вам близко, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее сложно увидеть. Она выглядит как футболка, которую мой сын может поднять с пола и думать, что она не слишком грязная. Это немного выглядит как пятно».
В это время ее соведущий, Адиль Рэй, смеясь попытался ее остановить. На что Кейт ответила: «Ты знаешь, что я имею в виду, она немного похожа!» После этого она еще и спросила у Пристайко, или эта карта – политический шаг. Посол ответил, что претензии присутствуют лишь у России, а Украина просто нанесла на футболку общепризнанные границы. Фразу про «пятно» посол не комментировал.
Стоит отметить, что произошедшее ни посольство Украины в Великобритании, ни МИД Украины не комментировали.
- 6 июня сборная Украины по футболу презентовала новую форму, в которой она сыграет на Чемпионате Европы 2020 года. На ней изображены контуры Украины с оккупированным Россией Крымом и размещены надписи «Слава Украине!» и «Героям Слава!»
- В МИД России и Госдуме буквально сразу же возмутились. Россияне требовали запретить форму, но УЕФА одобрила ее.
- Сначала УЕФА заявил, что не имеет претензий к форме украинской сборной, однако уже 10 июня обязала УАФ убрать с футболки лозунг «Героям слава!» Там заявили, что он имеет политическую окраску.
- В субботу, 3 июля, сборная Украины в Риме сыграет матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу против сборной Англии.