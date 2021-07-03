На британском ТВ ведущая назвала карту на форме сборной Украины «пятном» — в присутствии украинского посла

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Facebook / Андрій Павелко

В преддверии матча четвертьфинала Евро-2020 Украина — Англия на британском канале ITV — одном из официальных трансляторов турнира — телеведущая сравнила карту на форме украинских футболистов с пятном.

На этот эпизод обратило внимание издание Tribuna.

Инцидент произошел в программе Good morning, Britain! («Доброе утро, Британия!»). Примечательно, что форму обсуждали с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко.

Ведущая Кейт Гэррэуэй так прокомментировала внешний вид футболки и наличие карты на ней: «Я не знаю, видно ли вам близко, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее сложно увидеть. Она выглядит как футболка, которую мой сын может поднять с пола и думать, что она не слишком грязная. Это немного выглядит как пятно».

В это время ее соведущий, Адиль Рэй, смеясь попытался ее остановить. На что Кейт ответила: «Ты знаешь, что я имею в виду, она немного похожа!» После этого она еще и спросила у Пристайко, или эта карта – политический шаг. Посол ответил, что претензии присутствуют лишь у России, а Украина просто нанесла на футболку общепризнанные границы. Фразу про «пятно» посол не комментировал.

Стоит отметить, что произошедшее ни посольство Украины в Великобритании, ни МИД Украины не комментировали.