Италия стала вторым полуфиналистом Чемпионата Европы по футболу

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Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Италии обыграла команду Бельгии в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу. Игра проходила в Мюнхене на «Альянц-Арене» и завершилась со счетом 2:1. Следовательно Италия стала второй страной после Испании, которая вышла в полуфинал.

Счет открыл на 31-й минуте итальянец Николо Барелла. Второй мяч на 44-й минуте забил Лоренцо Инсинье.

На 47-й минуте матча бельгиец Ромелу Лукаку с пенальти сократил отрыв, однако счет в матче больше не изменился.

В полуфинале Италия встретится с Испанией, которая обыграла Швейцарию в серии пенальти. Игра состоится 6 июля.