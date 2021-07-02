Каблуки на параде: Министр обороны и главнокомандующий ВСУ встретились с курсантками и обсудили форму

Новости

Ковальчук Виктор / УНИАН

Министр обороны Украины Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на фоне скандала с каблуками на параде встретились с курсантками Военного института и обсудили с ними форму одежды.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны.

«Я расцениваю эту встречу как возможность рассказать правду. Будем считать, мы провели такой эксперимент, определили, что идти в туфлях женщинам-военнослужащим на параде неудобно, они собьют ноги, поэтому может мы будем исходить из того, что для женщин-военнослужащих оптимальными будут все-таки берцы, то есть в полевой форме?», — предложил министр.

Хомчак же отметил, что сами курсантки поддерживают решение использовать парадную форму: «Сегодня руководство заведения проводило опрос, мне докладывали, что 99% присутствующих здесь девушек за то, чтобы пойти в парадной форме. Такое решение принято, поскольку учебные заведения все идут в парадной форме. Боевые части — в боевой форме. Поэтому я думаю, лучше бы нам подумать, обсудить вопрос сейчас здесь с девушками, услышать, скажем так, другую сторону».

Министр Таран предложил рассмотреть вариант использования полевой формы с берцами для парада и сделать «экспериментальную модель».